Смерть верующего во время намаза тронула соцсети - ВИДЕО

В одной из мечетей саудовского города Биша провинции Асир камера запечатлела смерть прихожанина во время намаза, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Скончавшимся оказался 23-летний пакистанец по имени Абид. В Саудовскую Аравию он приехал на заработки и трудился электриком.

В социальных сетях выразили соболезнования в связи со смертью прихожанина. Некоторые пользователи охарактеризовали смерть во время намаза, когда молящийся предстает перед Всевышним и обращается к Нему, как "лучшую кончину".

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