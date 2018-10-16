Смерть верующего во время намаза тронула соцсети - ВИДЕО
16 октября 2018 13:48 573
В одной из мечетей саудовского города Биша провинции Асир камера запечатлела смерть прихожанина во время намаза, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.
Скончавшимся оказался 23-летний пакистанец по имени Абид. В Саудовскую Аравию он приехал на заработки и трудился электриком.
В социальных сетях выразили соболезнования в связи со смертью прихожанина. Некоторые пользователи охарактеризовали смерть во время намаза, когда молящийся предстает перед Всевышним и обращается к Нему, как "лучшую кончину".
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