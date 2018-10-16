В Иране заявили о создании новой противокорабельной баллистической ракеты
Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амир Али Хаджизаде сообщил, что Исламской республике Иран (ИРИ) удалось создать противокорабельную баллистическую ракету с дальностью поражения в 700 километров. Об этом во вторник передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim, передает Day.Az.
"На сегодняшний день нам удалось произвести баллистическую ракету, которая не является крылатой и технология которой является сама по себе сложной", - приводит его слова агентство.
По словам генерала, с побережья ракеты способны поражать корабли на расстоянии 700 километров. Однако генерал не сообщил о названии ракеты и других подробностей о ней не привел.
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