Помпео и наследный саудовский принц поддержали расследование дела Хашукджи

Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд поддержали расследование дела об исчезновении журналиста Хашукджи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении госдепартамента.

"Госсекретарь и наследный принц согласились, что важно провести подробное, прозрачное и своевременное расследование, которое предоставит ответы на имеющиеся вопросы", - говорится в сообщении. Помпео передал принцу "обеспокоенность" президента США Дональда Трампа по данному вопросу.

Принц Мухаммед осуществляет фактическое руководство страной на повседневной основе, замещая во многих делах своего отца короля Салмана. СМИ обвиняли наследного принца в причастности к вероятному убийству Хашукджи в Турции.

Ранее Помпео обсудил дело исчезнувшего журналиста с королем Салманом и министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более девяти часов.

Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.