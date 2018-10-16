Эр-Рияд выразил благодарность странам, поддержавшим его в деле Хашукджи

Правительство Саудовской Аравии поблагодарило страны, которые выразили ему поддержку в ситуации с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в причастности к чему заподозрили саудовские власти. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Хашукджи пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле 2 октября.

"Кабинет министров Саудовской Аравии выразил признательность всем арабским исламским и другим дружественным странам, арабским и международным организациям, парламентам и властям, а также всем мудрым людям на земле, которые предпочли взвешенный подход, обдумывание и поиск правды торопливости и использованию слухов и обвинений", - сообщил саудовскому агентству новостей SPA по завершении еженедельного заседания правительства министр информации Аввад бен Салех аль-Аввад.

Кроме того, саудовское правительство приветствовало согласие Турции на создание совместной группы по расследованию исчезновения Хашукджи.

Во вторник переговоры с саудовским руководством по делу пропавшего журналиста провел госсекретарь США Майкл Помпео, который из Эр-Рияда направится в Турцию. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил исчезновение оппозиционного саудовского журналиста с королем Саудовской Аравии.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов.