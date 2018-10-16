В Марокко поезд сошел с рельсов - ФОТО
16 октября 2018 19:30 56
В результате железнодорожной аварии не менее шести человек погибли и более семи десятков были ранены
В результате железнодорожной аварии, произошедшей в Марокко, не менее шести человек погибли и более семи десятков были ранены, сообщает местный телеканал 2M.
Трагедия случилась примерно в 20 км севернее столицы королевства, города Рабат, между Кенитра и Сейл, где днем 16 октября сошел с рельсов пассажирский поезд. Среди погибших также числится машинист.
На место трагедии прибыли спасатели, которые достают тела погибших пассажиров из опрокинувшегося состава.
Очевидцы размещают в соцсетях фотографии с каретами "скорой помощи".
Национальная железнодорожная компания Марокко пока что никак не прокомментировала случившееся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!