В Марокко поезд сошел с рельсов - ФОТО

В результате железнодорожной аварии не менее шести человек погибли и более семи десятков были ранены

В результате железнодорожной аварии, произошедшей в Марокко, не менее шести человек погибли и более семи десятков были ранены, сообщает местный телеканал 2M.

Трагедия случилась примерно в 20 км севернее столицы королевства, города Рабат, между Кенитра и Сейл, где днем 16 октября сошел с рельсов пассажирский поезд. Среди погибших также числится машинист.

На место трагедии прибыли спасатели, которые достают тела погибших пассажиров из опрокинувшегося состава.

Очевидцы размещают в соцсетях фотографии с каретами "скорой помощи".

Национальная железнодорожная компания Марокко пока что никак не прокомментировала случившееся.