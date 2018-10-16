США уничтожили около 60 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

Авиаудар США 12 октября уничтожил около 60 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб"* в Сомали. Об этом сообщило во вторник Африканское командование ВС США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Американские военные заявляют, что, по их оценкам, гражданские лица не пострадали.

Это крупнейший по количеству ликвидированных экстремистов авиаудар США почти за год. В ноябре 2017 года американским ВВС удалось одним ударом уничтожить около 100 боевиков.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

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