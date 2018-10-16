Китай построит базу на Марсе

Новая высокотехнологичная база, стоимость которой составляет $61 млн, будет построена в пустыне Гоби, где специалисты намерены провести целый ряд испытаний на герметичность, работу систем жизнеобеспечения и других критически важных элементов. Для полной имитации Марса им пришлось выбрать определённое место в пустыне Гоби, отличительной чертой которого является красный и каменистый ландшафт. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Специалисты по изучению глубокого космоса Академии наук Китая отмечают, что модель базы имеет большое количество жилых помещений, блок-шлюз и центр управления полётами - весь набор критически важной инфраструктуры, необходимой для функционирования человеческого поселения на Марсе. Точный срок работы объекта и продолжительность будущей миссии на Марс китайские специалисты не сообщают.