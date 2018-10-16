Китай построит базу на Марсе

16 октября 2018 20:39

Новая высокотехнологичная база, стоимость которой составляет $61 млн, будет построена в пустыне Гоби, где специалисты намерены провести целый ряд испытаний на герметичность, работу систем жизнеобеспечения и других критически важных элементов. Для полной имитации Марса им пришлось выбрать определённое место в пустыне Гоби, отличительной чертой которого является красный и каменистый ландшафт. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Специалисты по изучению глубокого космоса Академии наук Китая отмечают, что модель базы имеет большое количество жилых помещений, блок-шлюз и центр управления полётами - весь набор критически важной инфраструктуры, необходимой для функционирования человеческого поселения на Марсе. Точный срок работы объекта и продолжительность будущей миссии на Марс китайские специалисты не сообщают.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az