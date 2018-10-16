Арду Турана оштрафовали на 370 тысяч евро

Руководство "Истанбул Башакшекир" оштрафовало полузащитника команды Арду Турана на 370 тысяч евро за драку с турецким певцом Беркаем Шахином, которому спортсмен сломал нос, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Напомним, что Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм. Ему грозит 12,5 лет тюрьрмы.

"15 октября совет директоров клуба провел внеочередное заседание, в которое был включен один пункт повестки по футболисту команды Турану. Действия, совершенные им во время трехдневного отпуска из-за матчей сборных, о которых писали СМИ, несовместимы с этическим и профессиональным поведением. После того, как дело приняло судебный характер, клуб принял решение оштрафовать Турана на 2 миллиона 500 тысяч турецких лир (около 370 тысяч евро). Футболист продолжит исполнять свои профессиональные обязанности до вынесения судебного решения", - говорится в сообщении на официальном сайте турецкого клуба.

Напомним, в мае текущего года Туран проявил агрессию в отношении лайнсмена во время матча 32-го тура чемпионата Турции с "Сивасспором" (1:1). Хавбек толкнул судью, посчитав, что тот должен был зафиксировать фол соперника. Главный арбитр встречи незамедлительно показал Турану красную карточку. Позже было решено дисквалифицировать Турана на 16 матчей.