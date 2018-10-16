Главного тренера сборной Германии уволят, если его команда проиграет чемпионам мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может покинуть свой пост в национальной команде в случае поражения Германии в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Франции, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что ранее сообщалось, что немцы не планируют менять главного тренера Йоахима Лёва как минимум до старта отбора на Евро-2020.

По информации издания, если сборная Германии одержит победу или сыграет с французской командой вничью, Лёв продолжить возглавлять сборную. В случае проигрыша Лёв будет на грани увольнения, а при разгромном поражении от команды Дидье Дешама немецкий специалист будет незамедлительно отправлен в отставку. Напомним, что в прошлом туре Германия проиграла Голландии со счетом 0:3.

Встреча сборных Германии и Франции состоится сегодня, 16 октября, на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Лёв занимает пост главного тренера сборной Германии с 2006 года. Под руководством немецкого наставника национальная команда Германии стала чемпионом мира в 2014 году.