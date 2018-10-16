США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков за поддержку ополчения в составе Корпуса стражей исламской революции, об этом говорится в документах минфина США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в рамках телефонного брифинга высокопоставленный представитель Белого дома рассказала журналистам, что США ввели санкции против ряда компаний за поддержку ополчения Басидж в Иране, в том числе за предполагаемое использование детей в качестве солдат в Сирии.

Среди компаний, попавших под санкции, крупные иранские банки, например банк Mellat. Минфин США обвиняет это финансовое учреждение в предоставлении "миллионов долларов каждый год в виде дивидендов, беспроцентных займов и кредитных линий... на внутреннюю и внешнюю агрессию".

Кроме этого, минфин ввёл санкции против Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group, которые осуществляли финансовую, техническую и прочую поддержку компаниям, связанным со стражами исламской революции.

Минфин предполагает, что финансирование осуществлялось также через иранский Mehr Eqtesad Bank.

В числе компаний, попавших под санкции, крупные производители, инвестиционные компании.

Новые санкции США позволят блокировать активы Ирана на миллиарды долларов, заявил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель администрации США.