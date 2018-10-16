Назван самый дешевый горнолыжный курорт Европы
16 октября 2018 22:01 220
Первое место занял один из главных горнолыжник курортов Болгарии - город Банско, сообщает Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Стоимость отдыха на шесть дней в Банско составляет около 460 евро на человека.
Второе место рейтинга занимает Бардонеккия в итальянском Пьемонте, третье - Краньска Гора в Словении, занимавшая первое место в рейтинге прошлого года. Замкнули пятерку Вемдален в Швеции и Раурис в Австрии.
Также в десятку вошли Эльмау (Австрия), Сестриере и Ла-Туиль (Италия), Сольдеу (Андорра) и Червиния (Италия).
При составлении рейтинга учитывалась стоимость шестидневного ски-пасса, проката снаряжения, обедов на склонах, а также напитков - кофе, пива и вина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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