Назван самый дешевый горнолыжный курорт Европы

Первое место занял один из главных горнолыжник курортов Болгарии - город Банско, сообщает Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость отдыха на шесть дней в Банско составляет около 460 евро на человека.

Второе место рейтинга занимает Бардонеккия в итальянском Пьемонте, третье - Краньска Гора в Словении, занимавшая первое место в рейтинге прошлого года. Замкнули пятерку Вемдален в Швеции и Раурис в Австрии.

Также в десятку вошли Эльмау (Австрия), Сестриере и Ла-Туиль (Италия), Сольдеу (Андорра) и Червиния (Италия).

При составлении рейтинга учитывалась стоимость шестидневного ски-пасса, проката снаряжения, обедов на склонах, а также напитков - кофе, пива и вина.