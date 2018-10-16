Сборная Мадагаскара впервые в истории пробилась на Кубок Африки

Сборная Мадагаскара первой обеспечила себе выход в финальную часть Кубка Африки-2019. Обыграв сегодня Экваториальную Гвинею (1:0), Мадагаскар гарантировал себе как минимум второе место в отборочной группе А, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для Мадагаскара это будет первое в истории выступление на Кубке африканских наций. Кубок Африки пройдет в Камеруне в июне-июле 2019 года.

Напомним, что на матче сборных Мадагаскара и Сенегала произошла давка, приведшая к трагическим событиям. Как сообщает Daily Sabah Africa, в результате произошедшего один человек погиб, а еще 37 пострадали.

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