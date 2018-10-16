Турецкие власти прокомментировали отъезд саудовского консула

Турецкие власти не могли препятствовать отъезду из страны генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль Утейби на фоне расследования исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала из-за дела Хашукджи.

"У дипломатов есть неприкосновенность, они находятся под защитой Венской конвенции, и нельзя было препятствовать его (аль Утейби) отъезду. Турция - правовое государство. Мы запросили осмотр генконсульства, сразу нам не дали разрешения, потом мы его получили. Мы следим с высшей чувствительностью за расследованием", - сказал Челик журналистам.

По его словам, турецкие власти не имеют намерения "спустить это дело на тормозах". "Сейчас появляются разные предположения, но в таком важном деле ни одного лишнего слова говорить не следует, пока не будет результатов расследования, которые мы донесем до мировой общественности", - добавил Челик.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.