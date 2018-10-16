Зять богатейшей женщины Монако признал, что заказал ее убийство
Адвокат Войцеха Яновски, зятя богатейшей женщины Монако Элен Пастор, в последний день судебных слушаний признал, что его клиент заказал убийство тещи, пишет газета Liberation, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В июле 2014 года Яновски уже признавался, что нанял убийцу для женщины, но затем отказался от показаний. Процесс по делу Пастор начался во Франции в сентябре. На прошлой неделе прокурор потребовал приговорить Яновски к пожизненному заключению.
"Войцех Яновски виновен в том, что заказал убийство мадам Элен Пастор. Я говорю эти слова, которые вы ожидали услышать от него. Он хотел их сказать, но ему не верили. В ходе всего расследования он видел перед собой презрение, классовое презрение. Он понял, что от него ничего не зависит", - заявил адвокат Эрик Дюпон Моретти. Он также заявил, что его подзащитный не причастен к гибели шофера Пастор, в которой его также обвиняют.
Адвокат отверг версию следствия, согласно которой Элен Пастор была убита по финансовым мотивам. По его словам, Яновски расправился с тещей, чтобы защитить свою жену Сильвию, которая страдала от психологического давления матери.
Как ожидается, вердикт по делу о двойном убийстве будет вынесен в среду.
Инцидент, ставший причиной гибели Пастор, произошел в Ницце вечером 6 мая 2014 года. Тогда неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю женщины. Водитель Пастор - 64-летний Мохаммед Дарвиш, - также был тяжело ранен и скончался 10 мая, а сама Пастор ушла из жизни 21 мая.
Элен Пастор была экс-супругой почетного консула РФ и наследницей одной из самых богатых династий монегасков. Ее семье принадлежит огромная доля недвижимости княжества, которую власти Монако не покупают, а берут в аренду у семьи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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