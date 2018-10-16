Птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста - ФОТО

Голкипер "Порту" Икер Касильяс в своем Instagram поделился фотографией с отдыха. На ней запечатлена птица, которая прилетела на стол к испанцу, разбила бокал с красным вином и украла моцареллу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Кому-то придется заплатить за напиток ... а я не стану!" - такой подписью сопроводил Касильяс это фото.

Касильяс - рекордсмен сборной Испании по количеству матчей. На его счету 167 игр. В составе национальной команды голкипер стал двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012 годы) и чемпионом мира (2010). На чемпионате Европы 2016 года сборная Испании дошла до 1/8 финала, где со счетом 0:2 уступила Италии. Недавно он заявил, что хочет вернуться в сборную Испании, за которую не выступал с 2016 года.

Недавно Икер Касильяс установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов. Он принимает участие в каждом сезоне евротурнира, начиная с 1999 года. Икер трижды становился победителем турнира в составе "Реала".