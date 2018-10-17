Канада простит обвиненных в хранении марихуаны после ее легализации

17 октября 2018 08:57

Канадское правительство намерено снять обвинения с граждан, которых осудили за хранение 30 или менее грамм марихуаны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сенат Канады легализовал марихуану. Данное решение вступит в силу в эту среду, 17 октября. По данным агентства, в этот же день канадские власти объявят об амнистии людей, которых обвинили в хранении небольшого количества марихуаны.

Канада стала первой страной-участницей G7, которая полностью легализовала марихуану. Данное решение раскритиковали управление ООН по наркотикам и преступности, а также российский МИД.

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