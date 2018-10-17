По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

17 октября 2018 07:30

Недалеко от города Беер-Шеве на юге Израиля взорвалась ракета, сообщает Arutz Sheva со ссылкой на израильских военных,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что информации о жертвах и разрушениях в данный момент нет. Однако, по данным портала, израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом, которая занимается медициной катастроф, в настоящее время оказывает помощь шести людям.

В Армии обороны Израиля подтвердили, что ракета была запущена из сектора Газа, однако не уточнили, кто атаковал Беер-Шеве.

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