Стала известна дата боя Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator
17 октября 2018 07:56 120
Российский боец Смешанных боевых искусств (MMA) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Райана Бэйдера 26 января, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как передает промоушен Bellator в твиттере, финал Гран-при пройдет в Лос-Анджеле на арене "Форум".
В полуфинале Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Чейла Соннена, а Бэйдер одержал победу над Мэттом Митрионом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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