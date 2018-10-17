Стала известна дата боя Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator

Российский боец Смешанных боевых искусств (MMA) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Райана Бэйдера 26 января, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает промоушен Bellator в твиттере, финал Гран-при пройдет в Лос-Анджеле на арене "Форум".

В полуфинале Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Чейла Соннена, а Бэйдер одержал победу над Мэттом Митрионом.