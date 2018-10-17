Маска отстранили на три года от руководства Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из соглашения следует, что Маск заплатит $20 млн штрафа. Также три года он не сможет занимать пост главы совета директоров. Информация о том, что стороны заключат такое соглашение поступала ранее, однако тогда оно не было официально оформлено. Конфликт между Маском и комиссией произошел из-за его твитов о возможном уходе Tesla с биржи, которые оказали влияние на стоимость акций компании.