Маска отстранили на три года от руководства Tesla
17 октября 2018 08:02 100
Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Из соглашения следует, что Маск заплатит $20 млн штрафа. Также три года он не сможет занимать пост главы совета директоров. Информация о том, что стороны заключат такое соглашение поступала ранее, однако тогда оно не было официально оформлено. Конфликт между Маском и комиссией произошел из-за его твитов о возможном уходе Tesla с биржи, которые оказали влияние на стоимость акций компании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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