В Бельгии появится первый темнокожий мэр

17 октября 2018 08:21

Бельгийский муниципалитет Гансхорен станет первым в стране, которым будет руководить темнокожий мэр - Пьер Компани победил на выборах, которые проходили 14 октября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Компани приехал в страну из нынешней Демократической Республики Конго в 1975 году, и за 43 года стал из обычного беженца градоначальником одной из коммун Брюссельского региона Бельгии.

В политику он ушел в 2006 году, а через 8 лет занял место в Брюссельском региональном парламенте.

Любопытно, что за границей куда более известен его сын -  Венсан Компани, который является капитаном английского футбольного клуба "Манчестер Сити". Кроме того, он более 70 матчей провел за национальную сборную Бельгии.

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