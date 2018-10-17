В Бельгии появится первый темнокожий мэр

Бельгийский муниципалитет Гансхорен станет первым в стране, которым будет руководить темнокожий мэр - Пьер Компани победил на выборах, которые проходили 14 октября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Компани приехал в страну из нынешней Демократической Республики Конго в 1975 году, и за 43 года стал из обычного беженца градоначальником одной из коммун Брюссельского региона Бельгии.

В политику он ушел в 2006 году, а через 8 лет занял место в Брюссельском региональном парламенте.

Любопытно, что за границей куда более известен его сын - Венсан Компани, который является капитаном английского футбольного клуба "Манчестер Сити". Кроме того, он более 70 матчей провел за национальную сборную Бельгии.