В Google Play обнаружили фальшивые приложения для майнинга

17 октября 2018 08:36

В Google Play появились приложения якобы для майнинга XRP, Cardano и Tether. Однако, как выяснили эксперты Fortinet, приложения имитируют процесс добычи монет и созданы, чтобы транслировать рекламу пользователям. Об этом пишет Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Псевдомайнеры показывают рандомный хэшрейт и количество несуществующих добытых криптомонет. При попытке перевести монеты на кошелек приложение выдает ошибку.

Уловка заключается в том, что "майнинг" происходит при запущенном приложении. В это время пользователь видит рекламу, а создатели фальшивых майнинг-приложений зарабатывают деньги.

По словам исследователя из ESET Лукаса Стефанко, рост числа подобных фейковых приложений наблюдался в конце 2017 года и в январе 2018 года. По его мнению, их популярность возрастает в период подъема крипторынка.

Отметим, в июне компания Apple запретила размещать в App Store приложения для майнинга криптовалют. Спустя месяц корпорация Google сделала аналогичный шаг.

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