Взрыв в Афганистане: погиб очередной кандидат на выборах в парламент

Взрыв произошел в афганской провинции Гильменд, в предвыборном штабе Джабара Кахрамана, выставившего свою кандидатуру на выборах в парламент, политик погиб, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил представитель губернатора провинции Омар Звак, взрыв произошел в городе Лашкаргах в среду утром. По его словам, все пострадавшие в результате взрыва доставлены в местные больницы. Звак подтвердил, что политик, ранее занимавший, по данным СМИ, пост представителя президента страны по вопросам безопасности в провинции, скончался в результате взрыва. По его словам, "взрывчатые вещества были размещены внутри его дивана".

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября - они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook