В Турции перевернулся автобус, много погибших и пострадавших

17 октября 2018 10:55

Семь человек погибли и 24 получили ранения в крупной аварии с рейсовым автобусом в провинции Кахраманмараш на юге Турции.

Об этом сообщил телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трагедия произошла на трассе Кахраманмараш-Кайсери​ в тот момент, когда автобус по неизвестной пока причине съехал с дороги и перевернулся.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Полиция начала расследование дорожно-транспортного происшествия.

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