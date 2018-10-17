В Турции перевернулся автобус, много погибших и пострадавших
17 октября 2018 10:55 135
Семь человек погибли и 24 получили ранения в крупной аварии с рейсовым автобусом в провинции Кахраманмараш на юге Турции.
Об этом сообщил телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Трагедия произошла на трассе Кахраманмараш-Кайсери в тот момент, когда автобус по неизвестной пока причине съехал с дороги и перевернулся.
Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Полиция начала расследование дорожно-транспортного происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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