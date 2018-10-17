В Баку взятый напрокат Gelandewagen разбили всмятку - ВИДЕО

Накануне ночью на проспекте Гейдара Алиева произошло тяжелое ДТП.



Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen Ниджат Мамедов 1991 года рождения превысил скорость и врезался в ехавший по встречной грузовик Shacman.



Водитель Gelandewagen Ниджат Мамедов и еще один человек с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Клинический медицинский центр №1, их состояние удовлетворительное, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



Обоим транспортным средствам нанесен серьезный ущерб.



Отметим, что Н.Мамедов взял Gelandewagen напрокат на один день.



По факту ведется расследование.

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