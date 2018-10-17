Температура в Москве приблизится к рекордным показателям 1889 года

17 октября 2018 13:25

Температура в Москве в среду приблизится к рекордному для этого дня значению, которое было зафиксировано в 1889 году. Об этом сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос", передает Day.Az.

Ранее в центре сообщили РИА Новости, что в среду в столице ожидается сухая и малооблачная погода, а воздух прогреется до +15... +17 градусов.

"Рекорд сегодняшнего дня в 17,4 градуса тепла принадлежит далёкому 1889 году, так что сегодня температура вновь ожидается близкой к рекордным значениям", - рассказала собеседница агентства.

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