Работницы магазина, не стали дожидаться, когда грабители разобьют витрину кувалдой - ВИДЕО

17 октября 2018 15:33

Видеокамера, установленная в ювелирном магазине, находящимся предположительно во Вьетнаме, запечатлела момент ограбления торгового заведения, произошедший 12 октября, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Двое бандитов, скрывая лица за мотоциклетными шлемами, нагрянули в ювелирный магазин. Один из налётчиков принялся кувалдой разбивать пуленепробиваемое стекло витрины. Но одна из работниц магазина не стала дожидаться, когда молодчик, орудующий молотом, разнесёт витрину и протянула другому грабителю полку с украшениями. 

Добровольная капитуляция продавщиц, впрочем не остановила разрушительной деятельности грабителя с кувалдой и он до последнего момента пытался разбить стекло.

Видеоролик, опубликованный во вьетнамских соцсетях вызвал широкий резонанс у интернет аудитории, посчитавшей, что женщины передали ювелирные изделия грабителям из-за охватившей их паники.

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Нажмите на видео для просмотра:
Работницы ювелирного магазина, не стали дожидаться, когда грабители разобьют витрину кувалдой

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