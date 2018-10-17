19-летняя девушка утонула во время свидания - ВИДЕО

В городе Ноябрьск 19-летняя девушка погибла во время свидания. Об этом сообщает паблик "Плохие новости".

Трагедия произошла 14 октября. Молодой человек отвез Юлию на своем автомобиле Lada Priora к берегу местного карьера, который местные жители называют "Миллиоником". Они разместились на заднем сидении, однако после нескольких резких движений машина поехала вперед - как оказалось, юноша не поставил авто на ручной тормоз, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Автомобиль оказался в ледяной воде. Парень выплыл и ждал появления девушки, но ее не было. По данным издания "СеверПресс", он несколько раз нырял на глубину, но не смог вытащить девушку.

Парень получил переохлаждение. Автомобиль вытащили спасатели с глубины в 6 метров. Девушка находилась на заднем сидении - она была мертва.

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