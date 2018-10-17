Женщина, уснувшая за рулем на ж/д путях, лишилась своего автомобиля - ВИДЕО

17 октября 2018 17:21

46-летняя жительница города Синьчжу (остров Тайвань, КНР) по имени Чэнь умудрилась заснуть в самом неподходящем для этого месте, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент автокатастрофы, произошедший в начале мая, попал в объектив видеокамеры, установленной на впереди стоящем транспортном средстве. Женщина, остановив своё транспортное средство на рельсах, заснула, а затем прямо перед электропоездом попыталась избежать аварии. В результате столкновения, женщина-пассажир в самый последний момент выбежала из транспортного средства. Автомобилистка отделалась царапинами.

Полицейские оштрафовали неудачливую автолюбительницу на 15000 тайваньских долларов и лишили её водительской лицензии на один год.

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Автомобилистка, уснувшая за рулём на ж/д путях, лишилась своего автомобиля на Тайване

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