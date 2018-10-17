На Facebook подали в суд из-за фальшивых данных о просмотрах постов и видео

Представители американского агентства диджитал-маркетинга Crowd Siren подали жалобу в суд калифорнийского города Окленд на компанию Facebook, которая, по их словам, искусственно завышала просмотры видео в соцсети. Реальные показатели роликов были значительно ниже, это взбесило рекламодателей, сообщает Bloomberg.

Интересно, что это уже второй иск в адрес "Фейсбука" с такой претензией. Первый представители Crowd Siren подали в сентябре 2016 года. Тогда сотрудники соцсети признались, что завышали метрики на 60-80 процентов и обещали решить эту проблему, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По всей видимости, сделать это не удалось. В новом иске представители Crowd Siren утверждают, что на самом деле просмотры были завышены на 150-900 процентов, и в "Фейсбуке" знали об этом еще в начале 2015 года, однако никаких действий не предприняли.

Сотрудники агентства предположили, что если бы "Фейсбук" резко понизил просмотры до реальных, это отпугнуло бы рекламодателей.

Представители Crowd Siren требуют компенсацию за вложенные в рекламу средства: рекламодатели платили за одно количество просмотров, а по факту получили гораздо меньший результат.

В "Фейсбуке" новый иск пока не комментируют.