Трамп обвинил Associated Press в искажении его слов

Президент США Дональд Трамп обвинил новостное агентство Associated Press (AP) в искажении его слов. Соответствующее сообщение глава государства разместил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заголовок AP значительно отличается от моей цитаты и от смысла сказанного. Они просто не могут остановиться. Лживое СМИ!" - написал он.

Во вторник глава американской администрации дал агентству интервью, которое вышло под заголовком "Трамп сказал AP, что не возьмет на себя вину в случае, если республиканцы проиграют выборы в Палату представителей" (Trump tells AP he won't accept blame if GOP loses House). Согласно публикации, Трамп заявил, что, по его мнению, республиканцы хорошо выступят на грядущих промежуточных выборах в Конгресс, однако на вопрос о том, возьмет ли он на себя ответственность, если контроль над нижней палатой перейдет к демократам, глава Белого дома ответил: "Нет, я считаю, что помогаю людям. Я не думаю, что кто-то еще когда-либо делал такой же вклад".

По его мнению, которое приводит AP, он оказал содействие республиканцам, совершая поездки по различным штатам США в преддверии выборов и агитируя избирателей. Как утверждало агентство, Трамп предполагает, что выборы пройдут так же, как в 2016 году, когда членам Республиканской партии удалось сохранить контроль над нижней палатой Конгресса.

На выборах 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий.

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