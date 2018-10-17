Cаудовские следователи прибыли в резиденцию генконсула королевства в Стамбуле

17 октября 2018 18:15

11 членов саудовской следственной группы прибыли в среду в резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV, не уточнив, с какой целью они находятся в здании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ход следствия по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, выразил надежду на то, что турецкие следователи смогут осмотреть резиденцию генконсула в течение дня.

По информации телеканала Al Jazeera, Эр-Рияд одобрил посещение следователями резиденции. Следственная группа отправится в резиденцию в течение двух часов, сообщил телеканал в Twitter со ссылкой на источник в турецкой прокуратуре, не уточнив, идет ли речь о турецких, саудовских криминалистах или же о совместной группе.

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