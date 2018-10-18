Мужчина подсмотрел счастливые числа и выиграл

18 октября 2018 05:52

Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов, сделав ставку на комбинацию выигрышных чисел из другой лотереи. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

59-летний Эдгардо Антидо (Edgardo Antido) рассказал, как во время просмотра филиппинского телеканала решил записать комбинацию, ставшую выигрышной в лотерее Ultralotto. Эти же числа он использовал, чтобы попытать удачу в лотерее штата Мэриленд.

Набор 3-12-16-36-38 внезапно принес мужчине 50 тысяч долларов. "Я был в шоке, не могу уснуть", - признался победитель.

Он планирует потратить часть вырученных денег на отдых, а оставшиеся положить на банковский счет. 

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