Мужчина подсмотрел счастливые числа и выиграл
18 октября 2018 05:52 133
Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов, сделав ставку на комбинацию выигрышных чисел из другой лотереи. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
59-летний Эдгардо Антидо (Edgardo Antido) рассказал, как во время просмотра филиппинского телеканала решил записать комбинацию, ставшую выигрышной в лотерее Ultralotto. Эти же числа он использовал, чтобы попытать удачу в лотерее штата Мэриленд.
Набор 3-12-16-36-38 внезапно принес мужчине 50 тысяч долларов. "Я был в шоке, не могу уснуть", - признался победитель.
Он планирует потратить часть вырученных денег на отдых, а оставшиеся положить на банковский счет.
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