Супруги из США создали «пиво» для собак
Идея приготовить напиток, напоминающий пиво, пришла в голову семейной паре из Техаса (США), когда у их любимого питомца, ротвейлера Рокки появились проблемы с пищеварением.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Стив и Меган Лонг долго искали решение проблемы, но никакие препараты собаке не помогали. Тогда супруги решили сами попробовать сделать напиток, который сможет помочь их любимцу.
Ингредиенты миссис и мистер Лонг использовали исключительно натуральные: в состав их целебного напитка входят овощи, мясо и специи, главной из которых является куркума - приправа, которая улучшает пищеварение. Алкоголя, надо заметить, в рецепте нет. А пивом они его назвали по той причине, что процесс приготовления напитка очень схож с пивоварением.
Необычное "пиво" пришлось по вкусу не только домашнему любимцу семьи Лонг. Знакомые пары (вернее, их питомцы) тоже по достоинству оценили напиток. Тогда Стив и Меган решили наладить производство собачьего "пива", которое получило название "Good Boy Dog Beer". Продают они его в собственном баре и еще в двадцати заведениях Хьюстона.
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