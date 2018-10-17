Глава МИД Греции уходит с поста
17 октября 2018 19:45 146
Глава греческого МИДа Никос Котзиас подал заявление об отставке. Об этом сообщает интернет-издание news24.gr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, Котзиас уже подал заявление греческому премьеру Алексису Ципрасу.
Уточняется, что возможной причиной его решения об уходе могли стать разногласия с главой минобороны страны Паносом Камменосом в том, что касалось соглашения по новому названию Македонии.
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