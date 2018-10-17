В Австралии собаки загрызли 58 пингвинов

Сотрудники службы охраны дикой природы в Австралии расследуют убийство 58 малых пингвинов - они подозревают, что животных загрызла собака. Об этом сообщает австралийское издание ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вдоль пляжа Тасмании за последние недели появилось множество трупов малых пингвинов, в последний раз специалисты обнаружили 12 мертвых животных. По мнению сотрудников Службы охраны дикой природы, в гибели пингвинов виноваты собаки.

"Мы хотели бы напомнить владельцам собак о необходимости брать на себя ответственность за своих животных, поскольку собаки могут нанести колоссальный ущерб колониям пингвинов за короткий период времени", - говорится в сообщении на сайте Департамента парков, водных ресурсов и окружающей среды Тасмании.

Малые пингвины вырастают всего до 30 см и водятся только в Южной Австралии и Новой Зеландии. Примерно половина из них обитает в Тасмании.

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