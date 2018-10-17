В Таиланде полицейский бросил королевский кортеж и спас человека

Капитан таиландской дорожной полиции Сараниапонг Он-синг (Saranyapong On-sing) вытащил водителя из горящей машины, когда сопровождал автомобиль сестры короля. Об этом сообщает издание The Nation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он-синг следовал в автоколонне принцессы Маха Чакри Сириндхон и увидел на трассе столкнувшийся с пикапом легковой автомобиль. Капитан немедленно бросился на помощь и обнаружил, что один из водителей заблокирован внутри машины, разбил стекло и вытащил его.

Полицейский успел спасти мужчину до того, как автомобиль загорелся. Пострадавшим оказался 40-летний лектор университета Ратхакарн Комолрат (Ratthakarn Komolrat).

В результате аварии оба водителя попавших в аварию машин были доставлены в местную больницу.

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