На президента Гаити совершено покушение, есть раненые
18 октября 2018 00:25 148
Неизвестные совершили покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза, глава государства не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Haiti Libre.
Покушение было совершено в городе Пон-Руж в ходе мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине гибели Жан-Жака Дессалина - основателя независимого гаитянского государства и его первого правителя под именем император Жак I.
Сообщается, что в момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Телохранители сумели увести президента в безопасное место, он не пострадал.
Двое сотрудников службы безопасности президента были ранены, один из них в голову. О других обстоятельствах инцидента или аресте подозреваемых не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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