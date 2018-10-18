США скоро отменят санкции против Турции?
18 октября 2018 07:11 176
США в ближайшее время примут решение по санкциям, введенным против Турции в связи с делом пастора Брансона. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео по завершении визита в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В скором времени мы примем решение. Сейчас было бы логично их отменить, однако окончательного решения пока не принято. Я должен обсудить этот вопрос с президентом", - сказал Помпео.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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