США скоро отменят санкции против Турции?

18 октября 2018 07:11

США в ближайшее время примут решение по санкциям, введенным против Турции в связи с делом пастора Брансона. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео по завершении визита в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В скором времени мы примем решение. Сейчас было бы логично их отменить, однако окончательного решения пока не принято. Я должен обсудить этот вопрос с президентом", - сказал Помпео.

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