В Чили произошел крупный разлив нефти
Около 720 тыс. литров нефти попали в окружающую среду в чилийском регионе Магальянес из-за утечки на предприятии аргентинской нефтегазовой компании YPF. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду радиостанция BioBio.
По ее данным, разлив нефти затронул территорию площадью около 6 тыс. кв. м. Компания уже начала принимать меры по устранению последствий инцидента.
К месту разлива нефти также направились специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям региона, расположенного на юге Чили. Они оценят уровень загрязнения и решат, какие действия должны быть предприняты. По оценкам властей, устранение последствий разлива может занять несколько недель.
На данный момент информации о том, что в результате инцидента был нанесен ущерб местной флоре или фауне, нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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