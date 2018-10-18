В Чили произошел крупный разлив нефти

18 октября 2018 09:00

Около 720 тыс. литров нефти попали в окружающую среду в чилийском регионе Магальянес из-за утечки на предприятии аргентинской нефтегазовой компании YPF. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду радиостанция BioBio.

По ее данным, разлив нефти затронул территорию площадью около 6 тыс. кв. м. Компания уже начала принимать меры по устранению последствий инцидента.

К месту разлива нефти также направились специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям региона, расположенного на юге Чили. Они оценят уровень загрязнения и решат, какие действия должны быть предприняты. По оценкам властей, устранение последствий разлива может занять несколько недель.

На данный момент информации о том, что в результате инцидента был нанесен ущерб местной флоре или фауне, нет.

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