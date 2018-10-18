Китай успешно испытал крупнейший в мире беспилотный транспортный самолет

Разработанный Китаем самый большой в мире беспилотный транспортный самолет успешно прошел первые летные испытания. Как сообщает шанхайский информационный портал Knews, самолет поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы на испытательном полигоне в городе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Фэйхун 98" ("Летящий лебедь 98") спроектирован и создан на базе прототипа транспортного самолета "Юнь 5Б" Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC). В нем применена разработанная CASC новейшая система беспилотного управления воздушным судном.

Максимальная взлетная масса "Фэйхун 98" составляет около 2,5 тонны, объем грузового отсека - 15 куб. м, грузоподъемность - 1,5 т. Самолет спроектирован для полетов на максимальной высоте до 4,5 тыс. м с крейсерской скоростью 180 км/ч. Без дозаправки "Фэйхун 98" может преодолевать расстояние до 1,2 тыс. км. Для взлета и посадки достаточно полосы в 150 м, что позволяет использовать его для транспортировки грузов в районах со сложным рельефом местности.

Самолет способен перевозить груз как гражданского, так и военного назначения.

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