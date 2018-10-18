Премьер Британии покинула саммит ЕС по Brexit, не сказав ни слова прессе
Премьер Британии Тереза Мэй покинула в среду вечером переговоры по Brexit в Брюсселе, не сказав журналистам ни слова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В среду в Брюсселе открылся Евросовет, первая часть которого была посвящена вопросам выхода Великобритании из ЕС. Перед началом встречи большинство выступавших перед журналистами лидеров были очень осторожны в своих оценках относительно возможности быстрого достижения договоренностей.
По завершению встречи Мэй в сопровождении своей переговорной команды быстрым шагом покинула здание Совета ЕС по красной ковровой дорожке через парадный вход и, не сказав журналистам ни слова, уехала в предоставленном ей кортеже.
Перед началом переговоров она заявила журналистам, что договоренность об условиях отделения Великобритании от Евросоюза достижима, включая и вопрос ирландской границы.
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