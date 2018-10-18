Бэнкси рассказал, как должна была разрезаться картина "Девочка с шаром" - ВИДЕО
Известный уличный художник Бэнкси опубликовал на своем сайте видео, в котором рассказал, что на "репетициях" самоуничтожения его картина "Девочка с шаром" разрезалась шредером на полоски полностью, а не частично, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В видео под названием "Разрежь любовь - режиссерская версия" (Shred the Love, the Director's cut) показана вся хронология событий - от конструирования рамы до самоуничтожения картины.
В конце видео появляются слова: "На репетициях срабатывало каждый раз", и показано, как картина полностью разрезается на полоски, которые падают на пол.
Одна из самых известных работ художника Бэнкси "Девочка с шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1,4 миллиона долларов.
В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски. Уцелела только часть работы.
Позднее Бэнкси опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram видео, где рассказал, что еще несколько лет назад тайно встроил в картину шредер.
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