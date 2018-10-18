СМИ сообщают о повышенном спросе на марихуану в Канаде

Повышенный спрос на марихуану отмечен в нескольких городах Канады в первый день после того, как в стране вступил в силу закон о легализации этого наркотического средства. Об этом сообщает телеканал CTV News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает телеканал, длинные очереди выстроились перед точками продажи марихуаны еще задолго до их открытия. Так, один из покупателей в Монреале сообщил телеканалу, что еще в 03.45 по местному времени он занял очередь у точки продажи марихуаны, открытие которой было запланировано на 10.00. В другом канадском городе Калгари первый клиент занял очередь за марихуаной еще во вторник.

Кроме того, как добавляет телеканал, тысячи покупателей выстроились в очередь за легализованным наркотическим средством в онлайн-магазинах. Так, на сайте, зарегистрированном в провинции Альберта, очередь за марихуаной заняли свыше 11 тысяч человек, а аналогичный сайт, реализующий марихуану в Онтарио, сообщил, что с момента запуска сайта сотрудниками было обработано свыше 38 тысяч заказов наркотического средства.

Между тем данные опроса, ранее проведенного для телеканала, свидетельствуют о том, что более 70% жителей Канады не собираются употреблять марихуану после ее легализации.

В июне сенат Канады (верхняя палата парламента) принял федеральный закон о легализации марихуаны в медицинских целях. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы смогут употреблять марихуану в рекреационных целях с 17 октября 2018 года.

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