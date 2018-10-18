В Испании сокращается число иностранных туристов

Власти Испании ожидают, что в 2018 году турпоток в страну будет ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что по итогам года Испанию посетят 81,2 млн иностранных туристов, что на 0,8% меньше, чем годом ранее, заявил министр промышленности, торговли и туризма страны Марию Рейес Марото. При этом расходы гостей в Испании выросли на 2,8%.

В частности, меньше туристов стали приезжать на Балеарские острова и в Каталонию. По словам министра, это связано с политической нестабильностью в Каталонии, а также с "работой над повышением качества туристов" на Балеарах.

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