Китай сожалеет о решении США выйти из Всемирного почтового союза

Китай сожалеет о решении США выйти из состава Всемирного почтового союза (UPU), который остается важной международной организацией в сфере упрощения торговых процедур, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Со своей стороны мы сожалеем, что США решили выйти из Всемирного почтового союза, который является специальным международным агентством по почтовым вопросам и играет положительную роль в содействии упрощению торговых процедур", - сказал дипломат.

По его словам, UPU не первый союз, из которого США решили выйти, решение по этому вопросу должна принять американская сторона, и спекулировать на эту тему не стоит.

"Китай всегда придерживается принципов мультилатерализма и является важным участником UPU, мы продолжим работать с другими его членами и вносить вклад в международные почтовые дела", - подчеркнул Лу Кан.

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