В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Агры на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом в четверг сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:03 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщается что землетрясение привело к панике среди местного населения, в ряде школ были отменены занятия.

О наличии пострадавших не сообщается.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook