Прошмыгнувший в вокзальный рентген мальчик попал на камеры - ВИДЕО

18 октября 2018 15:19

В Китае ребенок залез в аппарат для сканирования вещей на вокзале, пока отец и охранники отвлеклись. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чжуншань, провинция Гуандун, на юге страны. При входе на станцию отец прошел рамку металлоискателя и потерял ребенка. Он осматривался по сторонам, когда заметил, как мальчик вылез из камеры-рентгена. Поведение ребенка удивило и сотрудниц службы безопасности, сидящих у мониторов, на которых транслировалось содержимое сумок, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

После того как ребенок выскочил из сканера, с отцом поговорил сотрудник службы безопасности. Из-за случившегося полиция призвала родителей внимательнее следить за детьми во время проверок при входе на вокзалы и другие транспортные объекты.

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Прошмыгнувший в вокзальный рентген мальчик попал на камеры

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