В Таиланде ловят любящего позагарать трехметрового крокодила

Местные власти в течение всего дня в четверг безуспешно пытаются поймать трехметрового крокодила, регулярно "загорающего" на берегу канала в густонаселенном районе города Хат Яй в провинции Сонгкла на юге Таиланда. Об этом сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При каждой попытке его поймать, чтобы "переселить" в один из заповедников на территории провинции, животное ныряет в канал и скрывается от преследователей под водой, но через некоторое время снова выползает на то же солнечное место на берегу, где его видели до этого. Попытки приманить крокодила пятью куриными тушками ни к чему не привели. Представители отдела рыбного хозяйства провинциальной администрации опасаются, что рептилия уплывет в более широкий основной канал провинции, где поймать его будет почти невозможно, сообщает издание.

По вызову департамента в Хат Яй вскоре должна прибыть группа специалистов по отлову крокодилов из министерства природных ресурсов Таиланда, которая займется отловом и перемещением животного, говорится в сообщении.

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