Названа причина аварии «Союза»

Эксперты, занимающиеся расследованием причин аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10", считают, что инцидент случился из-за ошибки при сборке ракеты. Таким образом, были отклонены версии о заводском браке и конструкторской ошибке. Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После происшествия обломки ракеты были доставлены в самарский ракетно-космический центр "Прогресс", где они были тщательно осмотрены и изучены. Основная часть специалистов полагает, что к аварии привели неполадки, допущенные при стыковке боковых блоков ко второй ступени ракеты при монтаже изделия на космодроме "Байконур".

Вероятно, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Доклад о причине аварии будет готов к концу недели.

Авария "Союза" произошла 11 октября. При запуске пилотируемого корабля с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Экипаж - члены миссии МКС-57/58 - совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

После аварии на землю около космодрома "Байконур" упали 22 тонны топлива, но превышения допустимой концентрации веществ нет.

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