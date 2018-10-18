Австралийка изображала рак ради обогащения и попалась

Жительницу Австралии Люси Виланд (Lucy Wieland) арестовали из-за того, что она собирала деньги на лечение несуществующего рака. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Виланд из города Таунсвилл, штат Квинсленд, предстала перед судом в четверг, 18 октября. 27-летнюю австралийку обвиняют в мошенничестве. Она создала блог и страницу на фандрайзинговой платформе GoFundMe, на которых собирала средства на лечение рака яичников в терминальной стадии. Чтобы создать видимость заболевания, Виланд побрилась налысо и делала фотографии в больнице.

Как сообщает ABC News, ее молодой человек ушел со службы в вооруженных силах ради того, чтобы приглядывать за ней. Полиция пока не может сказать точно, знал ли он, что Виланд не болела.

Ей удалось собрать 55 тысяч австралийских долларов (около 2,6 миллиона рублей).

По словам детектива Криса Лосона (Chris Lawson), несколько жителей города сообщили о нестыковках в истории Виланд. Следствие выясняет, на что были потрачены деньги на самом деле.

Страница на GoFundMe и блог Виланд были удалены.

Следователи просят всех людей, пострадавших от действий австралийки, связаться с ними. Девушка отпущена под залог и вновь предстанет перед судом в декабре.

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